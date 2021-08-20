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تقرير: القوات الأمريكية علقت عملية الإجلاء من كابل الجمعة بسبب عجز قطر عن استقبال اللاجئين

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تقرير: القوات الأمريكية علقت عملية الإجلاء من كابل الجمعة بسبب عجز قطر عن استقبال اللاجئين
Reuters US MARINES
عسكريون أمريكيون في نقطة تفتيش بمطار كابل.
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ذكرت قناة "NBC" الأمريكية أن القوات الأمريكية أجبرت اليوم الجمعة على تعليق عملية إجلاء الناس من مطار كابل بسبب عجز قطر عن استقبال رحلات جوية جديدة تقل اللاجئين.

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ونقلت القناة عن مصادر لها أنه في يوم الجمعة ولمدة حوالي 8 ساعات لم تتمكن أي رحلة إجلاء من مغادرة مطار كابل لأن قطر لم تكن قادرة على استقبال مزيد من اللاجئين بعد أن استضافت سابقا الدفعة الأولى منهم.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في الناتو لاختيار أماكن بديلة في أوروبا وآسيا لنقل اللاجئين.

ومساء الجمعة ذكر البنتاغون أن طائرات عسكرية أمريكية تنفذ عمليات إجلاء من العاصمة الأفغانية ستهبط في ألمانيا اليوم، معربا عن شكر الولايات المتحدة للسلطات الألمانية.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

المصدر: وكالات

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