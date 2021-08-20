نائب وزير الدفاع الروسي: لولا قواتنا لكان هناك تنظيم أسوأ من "طالبان" في سوريا

قال نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، يوم الجمعة، إن القوت الروسية التي تحارب التنظيمات المتطرفة في سوريا ساهمت في منع ظهور تنظيمات إرهابية "أسوأ من طالبان".

وأشار في حديثه مع برنامج إذاعي إلى أن سوريا استمرت كدولة قائمة بفضل عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها القوات الروسية.

وأضاف: "لولا القوات الروسية، لكان هناك الآن تنظيم داعش، أسوأ من حركة طالبان في أفغانستان".

كما لفت كارتابولوف إلى إن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد انضمام سوريا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي في المستقبل.

المصدر: "نوفوستي"