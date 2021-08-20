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الأمن التونسي يخلي مقر "هيئة مكافحة الفساد"

أخبار العالم العربي

الأمن التونسي يخلي مقر
Reuters CK/
الأمن التونسي
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طلبت قوات الأمن التونسية من جميع موظفي "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" مغادرة مقر الهيئة، اليوم الجمعة، وفق ما نقله موقع "موزاييك أف أم".

وأفادت مصادر بأن والي تونس، الشاذلي بوعلاق، قدم مع قوات الأمن إلى المقر وأوضح أنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر.

ولم يتضح على الفور سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.

وسبق أن وجه الرئيس قيس سعيد انتقادات لسياسة مكافحة الفساد المتفشي على نطاق واسع في البلاد.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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