مقتل طفلين بتفجير انتحاري استهدف صينيين جنوب غرب باكستان

ذكرت الشرطة الباكستانية أن تفجيرا انتحاريا استهدف سيارة تقل صينيين جنوب غرب باكستان، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوخستان، لياقت شهواني، لوكالة "رويترز": "قتل طفلان وأصيب ثلاثة في الهجوم".

وذكر بيان للشرطة أن التفجير الانتحاري وقع في مدينة غوادار الساحلية في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وأسفر عن إصابة مواطنين صينيين بجروح طفيفة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشارك الصين في تطوير ميناء غوادار المطل على بحر العرب في إطار ممر اقتصادي صيني باكستاني تقدر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، يعد بدوره جزءا من مشروع الحزام والطريق الصيني للبنية التحتية.

المصدر: "رويترز"