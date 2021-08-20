مصدر أمني سوري يكشف عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن "مصدر أمني سوري" بأن الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق أمس أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأوضح المصدر للوكالة أن "أعمار القتلى تتراوح بين 20 و50 عاما، وتم نقل القتلى والمصابين إلى مشفى دير عطية وحالة الجرحى ليست خطيرة".

وأضاف أن 3 صواريخ سقطت على 3 أماكن مختلفة في مدينة قارة بريف دمشق الشمالي".

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وأضاف أن صاروخين سقطا شرق المدينة، بينما سقط الثالث شمال غربها، وأن "جميعها سقطت على منازل المواطنين وتسببت بهدم منزلين وأضرار مادية بالمنازل القريبة".

وكان مصدر عسكري سوري أعلن أمس الخميس أن "الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

بينما أعلنت وكالة سانا أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

المصدر: "سبوتنيك"