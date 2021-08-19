انفجارات عنيفة تهز العاصمة السورية دمشق

هزت عدة انفجارات العاصمة السورية دمشق فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق دمشق.

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وأعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ "وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

يذكر أن محافظة القنيطرة تعرضت في 18 من الشهر الجاري لاستهداف إسرائيلي بصاروخين على موقع "قرص النفل" قرب قرية حضر.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية