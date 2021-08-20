مصر.. إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بسبب أزمة كبيرة

قررت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس"، إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، على إثر الأزمة التي أثارها، أمس.

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وقالت المجموعة في بيان لها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وتقدم مدحت شلبي، مذيع برنامج "مساء أون تايم سبورتس"، الذي تمت إذاعته على قناة "أون تايم سبورتس 2"، باعتذار رسمي إلى جماهير النادي الأهلي، بعد نشرت الصفحة الرسمية للقناة عنوانا للفيديو يحمل هجوما ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة للزمالك.

وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت".

المصدر: الوطن