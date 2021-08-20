باسيل: ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية ونسأل اذا كان بقاؤنا بمجلس النواب ما زال مجديا

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، إن كل ما يجري في البلاد هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء.

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وأضاف باسيل خلال جلسة مجلس النواب: "كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصا في ما يتعلق بملف الكهرباء".

وأضاف باسيل خلال جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخذ قرارا فرديا ونحن على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات بين 3 و5 أيام وعلينا التدخل".

وتابع: "اجتماع مجلس النواب شكلا يعني تخلي المجلس عن دوره وعندها نسأل كأقلية إذا كان بقاؤنا فيه ما زال مجديا، أو اذا صار لازما تقصير ولايته وإجراء انتخابات مبكرة".

من جهته رد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على النائب باسيل بالقول: "ما حدا يهدد المجلس النيابي ومن يريد أن يستقيل فليستقل، لا أقبل بأي تهديد للمجلس النيابي على الإطلاق".

ودعا الرئيس بري "لإعلان حال طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وأن يتم وضع حد لكارتيلات الدواء".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"