بري يدين القصف الإسرائيلي على سوريا ويدعو لكبح "عدوانية إسرائيل" تجاه لبنان والمنطقة

دان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، القصف الجوي الإسرائيلي ليلة أمس، الذي استهدف سوريا، انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

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وقال بري إن "ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الأجواء اللبنانية واستخدامها مجددا منصة للعدوان على الشقيقة سوريا مهددا سلامة الطيران المدني من وإلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701، إنما أيضا هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا".

وتابع "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل اتخاذ الاجراءات كافة لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة".

وأعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 23:03 من مساء الخميس، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"