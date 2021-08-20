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الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

أخبار العالم العربي

الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان
Reuters
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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أنه تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني أرسلت طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الشعب اللبناني بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

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وحسب الهيئة فإن الطائرة "تحمل أدوية ومستلزمات طبية، وسيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان نظرا للظروف التي يمر بها حاليا".

وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي: "تنفيذا للتوجيهات الملكية تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتأمين الاحتياجات واللوازم إلى شعب لبنان الشقيق".

وكشف الشبلي أن "الطائرة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية لتلبية احتياجات القطاعات الطبية هناك، وهي الطائرة الثانية خلال هذا الأسبوع، وأن هناك تنسيقا لاستكمال إيصال المساعدات للأشقاء في لبنان".

المصدر: "بترا"

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