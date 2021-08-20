مصر.. انتشال جثة رابعة من تحت أنقاض عقار منهار وعمليات الإنقاذ متواصلة
Reuters
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تمكنت فرق الإنقاذ في محافظة البحيرة بمصر، من استخراج جثة رابعة من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن باقي الضحايا.
وكانت غرفة الأزمات بمحافظة البحيرة، قد تلقت إخطارا بانهيار منزل في شارع السجن القديم، بمدينة دمنهور ليل الخميس وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وفرضت كردونا حول المنزل المنهار، وسط أعمال رفع الأنقاض.
وتمكنت قوات الحماية المدنية حتى الآن من انتشال جثث أربعة ضحايا وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن باقي الضحايا.
ناصر حاتم-القاهرة
المصدر: RT