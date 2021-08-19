مصر.. انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار منهار وعمليات الإنقاذ متواصلة
البناء المنهار في محافظة البحيرة بمصر ـ (فيسبوك)
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انتشلت فرق الإنقاذ في محافظة البحيرة بمصر جثتين من تحت أنقاض البناء السكني الذي انهار في منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، بينما ما زالت فرق الإنقاذ تحاول العثور عن باقي الضحايا.
وقال مصدر مسؤول إن البناء الذي تعود ملكيته للتاجر محمد زغلول، يقطنه خمس عائلات، وأكد أن جميع السكان ما زالوا تحت الأنقاض، وأن بينهم عدد من الأطفال.
وكانت المحافظة شهدت ليل الخميس انهيار عقار مكون من 5 طوابق في دمنهور، وفرضت قوات الحماية المدنية طوقا أمنيا حول العقار المنهار، وما زالت عمليات البحث عن ناجين مستمرة.
المصدر: RT