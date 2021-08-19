مراسلنا: الأنبار تمنع دخول غير الساكنين فيها خشية دخول محتجين من جنوب العراق

أفاد مراسلنا في العراق، يوم الخميس، بأن محافظة الأنبار غربي البلاد، منعت دخول غير الساكنين فيها خشية دخول محتجين من المحافظات الجنوبية.

وذكر مراسل RT، أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار نصبت نقاط تفتيش غير ثابتة، ومنعت دخول أي شخص ليس من سكنة المحافظة، بعد ورود معلومات عن وجود محتجين ينوون الدخول إليها.

والأسبوع الماضي، ذهب العشرات من المحتجين من محافظات جنوبية للاحتجاج في محافظة الأنبار، لكن القوات الأمنية والعشائر منعتهم من الدخول.

ويبرر المحتجون دخولهم إلى المحافظة، للاحتجاج على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي ينحدر منها.

المصدر: RT