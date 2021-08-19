"الدفاع التركية" تنشر فيديو قصف مدينة سنجار العراقية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لعملية عسكرية جوية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأكدت الوزارة في نص مرفق مع الفيديو توجيه "ضربة قاصمة أخرى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. تم تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار العراقية".

وأضافت: "أينما كانوا، دمرنا أوكار الإرهابيين، نحن ندمرهم وسنواصل تدميرهم".

ودان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أمس الأربعاء، القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يشر إلى تركيا.

يذكر أن الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار "يبشه".

المصدر: RT