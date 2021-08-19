وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتسامح في الهجمات القادمة من غزة

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس، مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، حيث أكد أن إسرائيل لن تتسامح في إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من غزة.

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وناقش الطرفان في الاجتماع العلاقات بين البلدين والحاجة إلى مزيد من توسيع العلاقات مع القضايا الاقتصادية والمدنية كذلك، حيث أكدا أن لدى إسرائيل ومصر مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها، بدءًا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة، وهي مجالات من شأنها أن تساعد في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب.

وأشارا إلى الدور المركزي الذي تلعبه السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في هذا السياق واتفقا على استمرار الخطاب المشترك.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلية إلى الهجمات القادمة من اتجاه غزة وأكد أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الضرورية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأساسها في اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.

المصدر: RT