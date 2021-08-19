لافروف لنظيرته الليبية: نرى في زيارتكم إلى موسكو نية لبناء علاقات ذات أهمية أولوية مع روسيا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأهمية الزيارة التي وصلت بها إلى موسكو اليوم الخميس نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وأعرب لافروف في استقبال محادثاته مع المنقوش والوفد المرافق لها عن سعادته باستقبال أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سبقتها اتصالات مفيدة أخرى.

🔴 #ПрямойЭфир: Начало переговоров С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Н.Манкуш 🇷🇺🇱🇾#РоссияЛивияhttps://t.co/3LegLjMAQn — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 19, 2021

وشكر لافروف المنقوش على قبولها دعوة موسكو للقيام بزيارة كاملة النطاق إلى روسيا، مضيفا: "نرى في ذلك نية من القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أهمية أولوية مع روسيا بناء على تقاليد الصداقة والتعاون".

وشدد الوزير الروسي على أن هذا الاجتماع يأتي في لحظة مهمة جدا يجري فيها تقرير مصير ليبيا المستقبلي، لافتا إلى أن الليبيين بدعم قوي من المجتمع الدولي تمكنوا من تحديد المعايير للمضي قدما نحو التسوية النهائية للنزاع في بلدهم عبر المصالحة الوطنية وبناء دولة مستقرة ومزدهرة.

وقال إنه من المهم جدا لروسيا نظرا لدورها النشط في هذه المساعي الدولية الاطلاع على تقييمات الحكومة الليبية المؤقتة لمستجدات الوضع في البلاد وتطلعاتها بشأن كيفية استمرار المجتمع الدولي في الإسهام على نحو فعال في تطبيق الاتفاقات المبرمة في جنيف في الخريف الماضي.

من جانبها، نقلت المنقوش التحيات من رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وثمنت الجهود التي تبذلها موسكو دعما للقيادة الليبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات بين بلدها وروسيا تتميز دائما بطابع ودي، قائلا إن هناك كثير من الروابط التاريخية تعزز التعاون بين البلدين.

المصدر:RT