السيسي يصدر قرارات جمهورية من بينها قرار حول اتفاقية مع الولايات المتحدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارات بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 5 قرارات للسيسي شملت القرار رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

والقرار رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا- محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

والقرار رقم 314 لسنة 2021 الذي ينص على تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانة للمسلمين عليها.

والقرار رقم 315 لسنة 2021 الذي تضمن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في مشروع مفرخ سمكي.

والقرار رقم 316 لسنة 2021 الذي ينص على تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة السويس الجديدة".

المصدر: اليوم السابع