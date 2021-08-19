البعثة الأممية في ليبيا تدعو جميع الأطراف للحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلاد

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية في البلاد، وعن كل ما قد يعتبر تصعيدا.

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وأضافت البعثة في بيان "أن تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر2020".

وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى تركيز جهودها على الحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلادhttps://t.co/17LRSHAu3ypic.twitter.com/NVeY6A1qGp — UNSMIL (@UNSMILibya) August 18, 2021

كما حثت البعثة كافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية على ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعلنت في وقت سابق، عن توصلها لاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، داعية السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت، مشيرة إلى أنها "تحمل ملتقى الحوار أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حال فشل الملتقى في وضع قاعدة لانتخابات ديسمبر".

المصدر: تويتر+RT