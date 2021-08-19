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المركز الروسي للمصالحة يرصد 25 انتهاكا في منطقة وقف التصعيد بإدلب

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المركز الروسي للمصالحة يرصد 25 انتهاكا في منطقة وقف التصعيد بإدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 25 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الأربعاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و8 عمليات في محافظة اللاذقية، وعمليتين في حلب، وعملية واحدة في حماة.

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وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، و3 مسارات أخرى في محافظات الرقة والحسكة وحلب.

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية"، حيث نقل ممثلو المركز 180 كغم من المساعدات الإنسانية إلى محافظة الرقة.

المصدر: RT

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