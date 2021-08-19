تركيا: لن نتردد في ضرب الإرهابيين لرسم البسمة على وجوه الأطفال شمالي سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية أن "قواتها المسلحة لن تتردد في محاربة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية لرسم الفرحة على وجوه الأطفال شمالي سوريا".

وأفادت الوزارة في بيان على "تويتر"، بأن "القوات المسلحة التركية ستواصل ضرب الإرهابيين في مخابئهم، والوقوف إلى جانب المظلومين".

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات التركية لم تستهدف المدنيين والمواقع التاريخية والثقافية في أي مكان، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير عملياتها العسكرية".

وتابعت: "بهدف رسم الفرحة على وجوه الأطفال، لم ولن نتوقف عن محاربة كل أشكال التنظيمات الإرهابية".

وأضافت: "سنواصل تدمير جميع الإرهابيين في أوكارهم، ولاسيما إرهابيو حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش".

وأرفقت الوزارة في منشورها على "تويتر" صورا للمساعدات المقدمة للأطفال في مناطق عمل القوات التركية.

2️⃣Özellikle çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmadık, durmayacağız. Mazlum/mağdurların yanında olmaya, onlara zulmeden başta PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü canileri olmak üzere tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz pic.twitter.com/mfZIdIpCr3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2021



المصدر: "الدفاع التركية – تويتر" + "الأناضول"