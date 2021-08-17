مواقع كردية: القوات التركية قصفت مشفى شمالي العراق (فيديو)

أصدر المركز الإعلامي لـ"وحدات مقاومة شنكال" بيانا حول القصف التركي الذي استهدف مشفى سكينية في شنكال غرب محافظة نينوى شمال العراق على الحدود مع سوريا ظهر يوم الثلاثاء.

وقال المركز: "قصفت الطائرات الحربية التركية استنادا لإحداثيات طائرات الاستطلاع مشفى سكينية في شنكال غرب محافظة نينوى شمال العراق على الحدود مع سوريا، حوالي الساعة 14.00 ظهر الثلاثاء".

وأضاف: "تم افتتاح المشفى تحت حماية "وحدات مقاومة شنكال" لتلبية احتياجات قوى الأمن وأهالي المنطقة من الإيزيديين والعرب، ليتعرض المشفى اليوم لهجوم شنيع من قبل طائرات الاحتلال التركي".

وأكد أن القصف التركي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، موضحا إلى أنه لم يتم إجلاء الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وأشار المركز إلى أن المشفى كان قد تعرض لهجمات يوم الاثنين.

المصدر: مواقع كردية