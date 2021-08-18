مسؤول يكشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية عند معبر حدودي بين السودان ومصر (صور + فيديو)

كشف مدير معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان العميد مبارك داؤود تفاصيل واقعة انفجار شاحنة مصرية محملة بمواد كيميائية داخل حظيرة المعبر يوم الثلاثاء.

وقال داؤود في تصريح لصحيفة "السوداني" إن الشاحنة انفجرت عند الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنها تتبع لمصانع نسيج العمرابي في ولاية الخرطوم.

وأضاف أن المواد الكيميائية التي كانت على متن الشاحنة عبارة عن أصباغ ومبيّضات وخيوط نايلون حمولتها 9 أطنان.

وأرجع داؤود سبب الانفجار إلى اشتعال ذاتي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة واحتكاك المواد الكيميائية، حسب إفادة إدارة المواصفات والمقاييس في المعبر.

وانتقد داؤود عدم توفر وسائل إطفاء للحرائق في المعبر الأمر الذي أدى إلى الاستعانه بفريق إطفاء مصري لإنقاذ الموقف.

ونفى المسؤول السوداني تَضرّر 4 شاحنات من الحريق في المعبر، مشيرا إلى تسلّل النيران لشاحنة واحدة محملة بالسيراميك بالقرب من الانفجار وتمت السيطرة على النيران في حينها قبل تلفها.

كما أكد سلامة الأشخاص في المعبر من قادة الشاحنة والموظفين، موضحا أن الشاحنة تفحمت بكامل حمولتها.

معبر ارقين الحدودي pic.twitter.com/napWPnvNUO — طــه ود حنان (@6a7a_hussein) August 17, 2021

الثلاثاء17أغسطس2021م

معبر ارقين - الجانب السوداني



احتراق شاحنه مصريه بمعبر ارقين والمطافي المصريه تحتوي الموقف pic.twitter.com/hLV0Z5W9sb — Muhammad Soliman (@MSolimanbadr) August 18, 2021

المصدر: "السوداني"