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إعلام عبري: تقدم محادثات التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

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إعلام عبري: تقدم محادثات التسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
Reuters AMIR COHEN
الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في أيار الماضي
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن وفدا أمنيا إسرائيليا توجه إلى شرم الشيخ المصرية، في ظل "تقدم المحادثات حول التسوية" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن "قائدا رفيعا في الجيش الإسرائيلي تقدم الوفد الأمني إلى شرم الشيخ".

ورجح مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى في تصريح للهيئة بأن "يتم الانتهاء من بلورة آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة".

وأضاف أن "إدخال أموال المنحة القطرية قد يؤدي إلى التخفيف من حدة التوترات مع قطاع غزة".

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من جانبها، أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن "الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصل إلى رام الله وتل أبيب، في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما".

وأوضحت أن "الزيارة بناء على تكليف من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام".

 

المصدر: "عرب48"

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