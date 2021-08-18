السعودية.. 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي

حددت وزارة الداخلية السعودية قيمة مخالفة التجمعات العائلية التي تتجاوز الأعداد المسموحة رسميا بـ10 آلاف ريال.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وسيخالف مرتكبها بـ10 آلاف ريال.

وبينت الوزارة أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال.

وأوضحت الوزارة أن عقوبة الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها تقدر بـ10 آلاف ريال.

وأكدت أنه وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

التجمع العائلي، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).



⁧#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/HtYu26rlkg — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 18, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية