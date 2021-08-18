مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)

شهد الشارع المصري حالة من الجدل بسبب بيانات عن كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو وإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، حول قصة ظهور حمام روحاني ومعجزة العذراء.

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وأعلن القس أثناسيوس رزق كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث في بيان رسمي ظهور ما أطلق عليه "حمام روحاني" في سماء منطقة "زرايب 15 مايو" بالقاهرة، خلال صلوات "نهضة العذراء" التي تقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري وينتهي في 22 من الشهر نفسه.

وأصدرت إيبارشية حلوان برئاسة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة بيانا، يطالب الأقباط بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال.

ونشرت كنيسة البابا شنودة صورا لما قيل إنه ظهور ثلاث حمامات بيضاء على مقربة من الأقباط في فناء الكنيسة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة، في حضور قرابة ألف قبطي، وذلك مع ترتيل بعض المدائح للسيدة العذراء، مشيرة إلى أن "الحمامات الثلاثة ظلت تظهر وتختفي وتنخفض وترتفع وتارة تقف على منارة الكنيسة القبلية وتارة تجري بسرعة تخترق السحاب في مشهد بديع وجميل".

وخرجت إيبارشية حلوان لتهيب بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أنَّ الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بالمجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

المصدر: الوطن