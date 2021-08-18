 
مباشر

مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)
facebook
صورة من الواقعة المثيرة للجدل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r36j

شهد الشارع المصري حالة من الجدل بسبب بيانات عن كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو وإيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، حول قصة ظهور حمام روحاني ومعجزة العذراء.

مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)
إقرأ المزيد
3 حمامات بيضاء تثير الجدل في الكنيسة المصرية (صورة)
3 حمامات بيضاء تثير الجدل في الكنيسة المصرية (صورة)

وأعلن القس أثناسيوس رزق كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث في بيان رسمي ظهور ما أطلق عليه "حمام روحاني" في سماء منطقة "زرايب 15 مايو" بالقاهرة، خلال صلوات "نهضة العذراء" التي تقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري وينتهي في 22 من الشهر نفسه.

وأصدرت إيبارشية حلوان برئاسة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة بيانا، يطالب الأقباط بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخصوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال.

مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)

ونشرت كنيسة البابا شنودة صورا لما قيل إنه ظهور ثلاث حمامات بيضاء على مقربة من الأقباط في فناء الكنيسة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة، في حضور قرابة ألف قبطي، وذلك مع ترتيل بعض المدائح للسيدة العذراء، مشيرة إلى أن "الحمامات الثلاثة ظلت تظهر وتختفي وتنخفض وترتفع وتارة تقف على منارة الكنيسة القبلية وتارة تجري بسرعة تخترق السحاب في مشهد بديع وجميل".

مصر.. التفاصيل الكاملة لواقعة مثيرة للجدل في الكنيسة (صور)

وخرجت إيبارشية حلوان لتهيب بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أنَّ الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بالمجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا