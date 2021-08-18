3 حمامات بيضاء تثير الجدل في الكنيسة المصرية (صورة)

قررت الكنيسة المصرية تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من حقيقة الأقاويل عن "الظهورات الخاصة" بالسيدة العذراء في كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

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وبعد ساعات من إعلان كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو عن ظهور حمام روحاني في السماء ما أثار جدلا واسعا، أهابت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات تخص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء.

وأضافت: "أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بمجمع القدس، كونو معافين، محفوظين في نعمة الرب القدوس، وبركة أم النور العذراء مريم والدة الغلة تكون مع جميعكم".

ويشار إلى أن هناك العديد من الظهورات الروحانية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها، أبرزها ظهور "العذراء" على كنيستها بمنطقة الزيتون في القاهرة عام 1968.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رصد ظهور ما أطلقت عليه "حمام روحاني" في سماء منطقة "زرايب 15 مايو" بالقاهرة، والتي تسمى حاليا بـ"زهور مايو"، وجاء ذلك خلال صلوات ما يعرف بـ"نهضة العذراء" التي تقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري وينتهي في 21 من الشهر نفسه.

المصدر: الوطن