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أردوغان يعلن تسليم إثيوبيا جميع مدارس غولن لتركيا

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أردوغان يعلن تسليم إثيوبيا جميع مدارس غولن لتركيا
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إثيويبا سلمت جميع المدارس التابعة لتنظيم غولن إلى وقف المعارف التركي، الأسبوع الماضي.

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وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، إن تركيا على استعداد للمساهمة بشتى الوسائل لحل النزاع بين أديس أبابا والخرطوم بشأن منطقة الفشقة.

من جانبه، قال أحمد إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية.

في وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

المصدر: الأناضول

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