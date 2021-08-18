أردوغان يعلن تسليم إثيوبيا جميع مدارس غولن لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إثيويبا سلمت جميع المدارس التابعة لتنظيم غولن إلى وقف المعارف التركي، الأسبوع الماضي.

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد https://t.co/dXubbb18uA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، إن تركيا على استعداد للمساهمة بشتى الوسائل لحل النزاع بين أديس أبابا والخرطوم بشأن منطقة الفشقة.

من جانبه، قال أحمد إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية.

في وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

المصدر: الأناضول