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عباس يبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

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عباس يبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
Reuters
محمود عباس
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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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واستقبل عباس، اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وثمن الرئيس الفلسطيني، مواقف وجهود ومبادرة مصر لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس، وتأكيده على حرص مصر على التنسيق والعمل مع فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومن الجانب المصري اللواء عمرو نظمي، واللواء أحمد عبد الخالق.

المصدر: RT

 

 

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