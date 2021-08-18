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بغداد: طائرات F16 العراقية توجه ضربة لأوكار تنظيم "داعش" (فيديو)

أخبار العالم العربي

بغداد: طائرات F16 العراقية توجه ضربة لأوكار تنظيم
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة جوية لأوكار تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة واستطلاع ميداني مكثف، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين".

وأضافت، أن "الضربة استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية حيث دمرت بالكامل".

ولم تكشف الخلية عن أعداد القتلى من تنظيم "داعش".

 

المصدر: RT

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