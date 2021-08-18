القوات العراقية "تحبط محاولة إرهابية" لاستهداف المواطنين في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، "إحباط محاولة إرهابية" لاستهداف المواطنين في العاصمة بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة (27)، تمكنت من إحباط عمل إرهابي جبان يروم الحاق الأذى بالمواطنين العزل وذلك بعد أن لاحظ أبطال الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة".

وأضافت، أن "الاستخبارات لاحقت هذا الشخص مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط)".

وأشارت الخلية إلى أن "القوات الأمنية ما زالت تبحث عن الشخص الهارب".

المصدر: RT