مصر.. وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان في مصر، المواطنين بشأن إمكانية استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من مكان آخر سوى وزارة الصحة والسكان المصرية.

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وقالت الوزارة في منشور رسمي لها إنها "الجهة الوحيدة المسؤولة عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 127 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية".

وأكدت أنه لن يتم الحصول على الشهادة بدون الحصول على لقاح كورونا.

وحددت الوزارة رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بقيمة 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر، وقالت هذه الرسوم المالية توضع في الجهاز المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان والمصرية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بلقاح كورونا أو 40% من المواطنين وهي خطة الدولة التي وضعتها استعدادا لأي موجة متوقعة.

المصدر: "الوطن"