مراسلنا: استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي في أربع محافظات عراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتعرض أرتال تابعة للتحالف الدولي إلى الاستهداف في أربع محافظات عراقية.

وذكر مراسل RT، أن عبوات ناسفة استهدفت أربعة أرتال تابعة للتحالف الدولي في محافظات المثنى وذي قار وبابل والديوانية، جنوبي البلاد.

وأضاف، أن سرية "قاصم الجبارين" تبنت العمليات "ثأرا" لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس اللذين اغتيلا في الثالث من يناير 2020، وفقا لما قالته مصادر في "تنسيقية المقاومة العراقية".

المصدر: RT