ليبيا.. تحرير مسؤول بارز بعد أسبوعين من خطفه

أعلنت السلطات الليبية أن مسؤولا حكوميا كبيرا تم تحريره من خطفه وزميل له على أيدي مسلحين في العاصمة طرابلس، بعد أسبوعين من اختفائهما.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها إن "رضا فرج الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عاد إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، كما تم إطلاق سلاح زميله أيضا".

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وجرى تداول صور المسؤول المفرج عنه في بنغازي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تذكر الحكومة أي جماعة مسلحة يشتبه في اختطافها للرجلين في وقت سابق من هذا الشهر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعملية الاختطاف الأسبوع الماضي، معربة عن قلقها بشأن "استهداف المسؤولين الليبيين الذين يدعمون التحول الديمقراطي في البلاد".

المصدر: "أسوشيتد برس"