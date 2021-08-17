الجزائر.. القبض على 25 مشتبها بهم آخرين في قضية سحل وإحراق الشاب جمال والتحقيق يكشف معطيات مذهلة

ألقي القبض على 25 متهما إضافيين في قضية اغتيال الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء نايث إيراثن في ولاية تيزي وزو، حسب المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء اكتشاف حقائق مذهلة حول دوافع الجريمة.

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وقالت إن التحقيق توصل إلى اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام كانت وراء المخطط الشنيع، ومصنفة منظمة إرهابية باعترافات عناصرها الموقوفين.

وذكرت أن المصالح المختصة تمكنت من استرجاع هاتف الضحية الذي أفضى استغلاله إلى اكتشاف المحققين "حقائق مذهلة حول الأسباب الحقيقية لقتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي ستفصح عنها العدالة لاحقا، نظرا لسرية التحقيق".

وأوضحت أنه وبمواصلة للتحقيقات بمدينة الأربعاء نايث إيراثن، تمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني من إلقاء القبض على 25 شخصا مشتبها بهم آخرين كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات.

وأفادت بأن بين هؤلاء شخصين اثنين اعتقلا في وهران كانا يتأهبان لمغادرة الجزائر.

وبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 61 شخصا، لهم المسؤولية بدرجات مختلفة عن قتل، وحرق والتنكيل بالجثة، وتحطيم أملاك وانتهاك حرمة مقر أمني.

المصدر: الإذاعة الجزائرية