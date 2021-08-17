القبائل الليبية: التحشيدات حول مدينة الزنتان عمل إرهابي

وصف اتحاد القبائل الليبية، التحشيدات المسلحة حول مدينة الزنتان والتمهيد لاجتياحها بأنها عمل إرهابي يهدد بعودة الحرب، معتبرا أن التهم الموجهة إلى سيف الإسلام القذافي "باطلة وملفقة".

وأدان الاتحاد في بيان صحفي "هذا التصرف والسلوك الإجرامي الذي تمارسه المليشيات المسلحة في ظل الصمت وغض الطرف من قبل حكومة الوحدة المؤقتة"، مشددا على أن "سيف الإسلام القذافي لم يمارس أي عمل من شأنه العبث بأمن البلاد أو التسبب في ارتكاب جرائم".

ورأى أن "هذه الانتهاكات تهدف إلى إقصاء إرادة أغلب الشعب الليبي، الذي يطالب سيف الإسلام بقيادة المصالحة الوطنية وإخراج ليبيا من أزمتها، لما يتمتع به من شعبية كبيرة أثارت سخط المليشيات، التي تتعمد استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".

وأضاف: "هذا التحشيد عمل إجرامي وإرهابي يعيد حالة الفوضى وارتكاب جرائم القتل العشوائي والتهجير القسري"، محملا المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الانتهاكات والجرائم، لحكومة الوحدة المؤقتة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT