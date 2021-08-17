إصابة مهربين أثناء إحباط محاولة تسللهم من سوريا إلى الأردن

صرح مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

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وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة بعض المهربين وفرار الآخرين إلى داخل الأراضي السورية، مضيفا أنه تم بعد تفتيش منطقة التهريب العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح كلاشنكوف وكمية من الذخيرة الحية.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: عمون