بالفيديو.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية
Reuters AMMAR AWAD
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اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.
وخلال الشهر الماضي، شرع المستوطنون باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة، وعلى غير المعتاد، حيث وصلوا لأول مرة إلى منطقة السور الشمالي للمسجد بحماية القوات الإسرائيلية، علما أن الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.
وقد شهد الثامن عشر من الشهر الماضي، اقتحام أكثر من 1500 مستوطن ساحات الأقصى، وتزامن ذلك مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، كما يزعم المستوطنون.
المصدر: RT + "وفا"