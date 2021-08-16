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مصر تعلن عن قرب استئناف عمل سفارتها في ليبيا

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عن قرب استئناف عمل سفارتها في ليبيا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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أعلن السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصريتين بالعاصمة الليبية طرابلس، وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهما.

وخلال لقاء جمعه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس نجلاء المنقوش أشار مصطفى إلى أنه "يجري الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

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وتطرق الاجتماع بين الجانبن إلى سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

الجدير بالذكر أن مصر قد علّقت تواجدها الدبلوماسي في ليبيا لأسباب أمنية منذ العام 2014، قبل أن تستأنفه العام الجاري بالتزامن مع منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة البرلمانية.

 

المصدر: RT

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