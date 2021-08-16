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السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب "التعنت الإثيوبي"

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السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب
وزير الري السوداني خلال لقائه سفيرة هولندا في الخرطوم ـ (سونا)
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قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن مفاوضات "سد النهضة" تعثرت بسبب "التعنت الإثيوبي والمضي في خطوات الملء الثاني للسد".

وجدد عباس موقف بلاده الرافض لأي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني بين أطراف التفاوض، وأشار أن لذلك "آثار سلبية على  تشغيل خزان الروصيرص وبقية الخزانات، وعلى السكان بطول ضفاف النيل الأزرق".

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جاءت تصريحات عباس خلال لقائه سفيرة مملكة هولندا في الخرطوم، حيث بحص الجانبان عددا من القضايا المهمة والعلاقات المتطورة بين البلدين، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش المشروعات التي تمولها هولندا في السودان، وإمكانية دعم إعادة تأهيل بنيات الري الأساسية في مشروع الجزيرة، ومشاركة الشركات الهولندية في ذلك.

 

المصدر: "سونا"

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