مستشار السيسي: مصر تشهد ثورة جديدة

قال مستشار الرئيس المصري للتحول الرقمي عبد الوهاب غنيم إن مصر تشهد ثورة في مجال التحول الرقمي، مؤكدا أن المواطنين سيشعرون بفرق كبير في الخدمات الرقمية.

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وأضاف غنيم خلال تصريحات متلفزة أن العالم أنفق على مشروعات التكنولوجيا والتحول الرقمي 5 تريليونات دولار خلال العام الماضي فقط، قائلا إن تلك الميزانية تتجاوز ما يصرف على التعليم.

وأشار إلى أن التحول الرقمي ليس موضة وستنتهي، موضحا أن التحول الرقمي له جذور عميقة ويرتبط مع الاقتصاد الرقمي في قيادة العالم.

وذكر أن الدخل القومي للدول التي تمتلك مجموعة من التطبيقات مماثلة للدول البترولية الآن، مشيرا إلى أن القيمة السوقية لأكبر 5 شركات تكنولوجية في العالم 7.5 تريليون دولار.

وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، وخاصة منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، لافتا إلى أن سرعة الإنترنت ارتفعت من 5 ميغابايت/ثانية إلى 40 ميغابايت/ثانية.

ولفت غنيم إلى أن سرعة الإنترنت في المدن الذكية الجديدة ستتراوح من 100 إلى 200 ميغابايت/ثانية، وأن تلك المدن بدأت بكابلات ألياف ضوئية سريعة وهو ما ينعكس على جودة الخدمات في مصر بالكامل.

المصدر: الشروق