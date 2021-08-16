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مصدر: "الناتو" يدرس مقترحا لإقامة قاعدة دفاعية في ليبيا

أخبار العالم العربي

مصدر:
Reuters
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كشف مصدر دبلوماسي ليبي لـ"قناة 218″ عن مقترح يدرسه "الناتو" لتوجيه طلب رسمي للحكومة الليبية لاستغلال منطقة متاخمة للحدود مع تونس، لغرض الدفاع.

وأكد المصدر أن المقترح ستتم بلورته خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو، الشهر القادم.

ويهدف الناتو من وراء هذه الخطوة، إلى وضع حد للخلاف بين الأعضاء حول تواجد تركيا وإيطاليا وفرنسا.

وتحدث المصدر عن تحفظ "تركي إيطالي" على المقترح بانتظار طرحه بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف.

المصدر: RT

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