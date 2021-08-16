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مراسلة RT: الحرائق ما زالت مستمرة في الجبال الغربية لمدينة القدس (فيديو)

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مراسلة RT: الحرائق ما زالت مستمرة في الجبال الغربية لمدينة القدس (فيديو)
Reuters
مراسلة RT: الحرائق ما زالت مندلعة في الجبال الغربية لمدينة القدس
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أفادت مراسلة RT بأن الحرائق ما زالت مندلعة في الجبال الغربية لمدينة القدس.

وتسبب حريق غابات استعر في تلال خارج القدس في تصاعد سحب الدخان فوق المدينة وإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرا ضئيلا من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.

وقال ديدي سيمتشي مسؤول فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من حوالي 60 عربة إطفاء.

وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".

وصرح سيمتشي بأن فرق الإطفاء لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم وجود بعض الجيوب حيث اشتعلت النار في بعض المنازل بها، مشيرا إلى أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل وربما خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.

وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.

وهذا الحريق الثاني في جبال القدس منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث اندلعت النيران في أكثر من 300 فدان من الغابات.

المصدر: RT + وكالات

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