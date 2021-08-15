شباب ليبيا يطالبون غوتيرش بنزع السلاح غير الشرعي في بلادهم

طالب تجمع شبابي ليبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بضرورة نزع السلاح من الجماعات الخارجية عن القانون في بلادهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ليبيا.

ولمناسبة اليوم العالمي للشباب وجه عدد من شباب بنغازي وليبيا رسالة إلى غوتيرش قالوا فيها إنه "لا بد من جمع وتنظيم ونزع السلاح من الجماعات المسلحة الخارجية عن القانون، ولا بد من جمع أكثر من مليون قطعة سلاح خارج الشرعية"

كما طالبوا بضرورة "أن تحتكر الدولة دون غيرها السلاح والقوة".

وأضافت الرسالة مطالبة المجتمع الدولي بأن "يضطلع بمسؤولياته تجاه ليبيا التي لا تزال تغرق في الفوضى والفساد وانعدام الكهرباء والمياه".

وأشارت الرسالة إلى أن الشباب الليبي يدعو ويعمل للمشاركة في صناعة مستقبله، و"يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يومها المقرر في 24 ديسمبر عام 2021، والامتثال لإرادة الشعب الليبي".

وأشارت الرسالة إلى أن "الشباب الذي عانى ويلات الحرب والدمار والموت، ودفع الكلفة الغالية جراء تغول الجماعات المسلحة وفوضى السلاح، لا يريد أن يكون قوة صامتة وساكنة ومستمعة".

المصدر: RT