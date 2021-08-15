ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يدعو لجنة "5+5" للنأي بنفسها عن الشأن السياسي والاتفاقيات الدولية

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" (5+5)، للالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية.

وقال المجلس في بيان له " نؤكد على ضرورة التزام لجنة 5+5 باختصاصاتها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية كي لا تعتبر أداة لطرف سياسي وتترك مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني".

وأضاف: "الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل، كما أنها محصنة من المساس بها إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة".

وكانت "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" أعلنت السبت الماصي عن توصلها لاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، داعية السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت.







المصدر: RT