مصر.. نجل الشيخ محمد حسان يعلق على اتهام والده بمناقضة أقواله أمام المحكمة

أكد أحمد حسان نجل الداعية المصري محمد إبراهيم حسان، أن "والده لم يناقض أفكاره أو توجهاته السابقة خلال شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة".

وحول هجوم البعض على الشيخ حسان بعد إدلائه بشهادته أمام المحكمة بسبب تناقض الآراء التي صرح بها مع آراء سابقة له، قال أحمد حسان نجل الشيخ محمد: "من يعتقد شيء فهذا شأنه وفهمه ليس شرطا أن يكون اعتقاده صحيحا".

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وفي ما يتعلق بالرأي الذي أبداه الشيخ حسان أمام المحكمة حول المفكر سيد قطب وعلاقته بالفكر المتطرف بالرغم أنه كان يطلق عليه لقب "الشهيد"، أوضح أن "هناك فرقا بين الحديث عن سيد قطب كشخص وبين الطائفة التي تسمى بالطائفة القطبية وهي التي ورد السؤال عنها".

وتابع: "كلام الشيخ قديما عن سيد قطب كان في سياق حديثه عن كتاب الظلال لا علاقة له تماما بأي طوائف أو جماعات".

وحول سؤال المحكمة لوالده عن دعوته لـ"الجهاد" في سوريا، ذكر أن "الشيخ لم يتخل عن رأيه في هذا الأمر، بل وأكد أمام المحكمة أنه لا يزال مع هذا القول لكن الأمر يحتاج إلى فهم وتأن فالشيخ لم يدعوا الشباب قط وإنما دعا المسؤولين فالدعوة كانت لأصحاب القرار وهناك فرق كبير بين جهاد الدفع وجهاد الطلب".

وعن هجوم جماعة "الإخوان المسلمين" على محمد حسان بعد شهادته قال: "هذا دأبهم منذ سنوات حسبنا الله ونعم الوكيل".

المصدر: "القاهرة24"