مصر توفد فريقا طبيا ومساعدات طبية إلى لبنان للمساهمة بمعالجة مصابي انفجار عكار

أعلن السفير المصري في لبنان ياسر علوي إرسال القاهرة فريقا طبيا متخصصا في معالجة الحروق، يرافق شحنة من المساعدات الطبية إلى لبنان للمساعدة في معالجة المصابين بانفجار التليل بعكار.

وقال علوي إن "فريقا من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، سيصل من القاهرة ويتوزع على مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي في بيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه "ستصل على نفس الطائرة شحنة من اﻷدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الحروق تبلغ زنتها طن ونصف، وقد تم إعدادها بناء على لائحة احتياجات قدمها الجانب اللبناني".

وأوضح أن "وصول الفريق الطبي والمساعدات بعد أقل من 24 ساعة من الانفجار يعكس قرارا مصريا اتخذ على أعلى مستوى لتقديم كل العون الممكن والتزاما بوضع كافة اﻹمكانات المصرية بتصرف الشعب اللبناني الشقيق".

وشدد على أن "مصر ستكون حاضرة مباشرة، وموجودة كتفا بكتف إلى جانب اﻷشقاء اللبنانيين ومتضرري انفجار عكار، حتى يتم تجاوز هذه المحنة".

المصدر: "الجديد"