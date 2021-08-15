رفع علم فلسطين على قمة أرارات التركية الأعلى في الشرق الأوسط

نجحت مجموعة "رحالة فلسطين" بالوصول إلى قمة جبل أرارات في تركيا أعلى قمة بالشرق الأوسط، ورفع علم فلسطين على علوّ 5137 مترا.

وشملت مجموعة "رحالة فلسطين" 13 شابا وشابة من فلسطين، نجح 12 منهم بالوصول إلى القمة.

وكتب مؤسس المجموعة رمزي عباسي على "إنستغرام" أن "تسلق قمة آرارات كان شاقا، حيث عانينا من الثلوج وانخفاض درجة الحرارة والرياح العاتية".

و"رحالة فلسطين" هي مجموعة تأسست قبل 4 سنوات، وتضم حاليا 200 شاب وشابة من القدس والضفة الغربية، يقومون برحلات استكشافية لمختلف المناطق الفلسطينية بهدف توثيقها والتعريف بها.

المصدر: RT