الخارجية الجزائرية: المغرب يستهدف الجزائر بأجندة إسرائيلية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر بيانا حول "تصريحات مغلوطة صادرة عن المغرب وخصوصا عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة".

وأكدت الخارجية في بيانها، إن "هذه التصريحات المغلوطة التي يقودها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جاءت تنفيذا لرغبة حليفه الجديد في الشرق الأوسط".

وأضافت: "المغرب وبهذه التصريحات ينفذ أجندة حليفه الجديد الذي يقوم بمؤامرة خطيرة ضد الجزائر ومواقفها الثابتة، كما ينفي مزاعمه (اليد الممدودة) للجزائر".

وقالت الخارجية إن "المغرب يحاول تشويه قضية الصحراء بالاستعانة بحليفه الشرق أوسطي الجديد، مشيرة بذلك إلى الكيان الصهيوني".

المصدر: "النهار الجزائرية"