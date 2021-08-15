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أسوشيتيد برس نقلا عن قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية!

القوات العراقية تحبط هجومين على التحالف الدولي جنوبي البلاد

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تحبط هجومين على التحالف الدولي جنوبي البلاد
التحالف الدولي في العراق - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق إحباط هجومين على التحالف الدولي جنوبي البلاد اليوم الأحد.

وذكرت في بيان صحفي: "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودها من خلال المسح الميداني وتطهير الطرق وتأمين الحماية اللازمة إلى أرتال الدعم اللوجستي (التحالف الدولي) على الخط السريع".

وأضافت أن "الوكالة تمكنت من إحباط تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الديوانية بالتحديد قرب جسر النخلة، مربوطة على جهاز موبايل، حيث تم الاتصال بعمليات الشرطة وتوجهت مفرزة من قسم مكافحة المتفجرات ومعالجتها وتفجيرها عن بعد".

وتابعت: "في الاثناء تم تفتيش المكان بالكامل، إذ تم العثور أيضا على عبوة ناسفة أخرى، كانت على بعد 10 أمتار عن الأولى، حيث جرى التعامل معها أصوليا دون حادث يذكر".

وتتعرض أرتال التحالف الدولي في العراق للاستهداف المستمر، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تنشط فيها الفصائل المناهضة للقوات الأمريكية.

المصدر: RT

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