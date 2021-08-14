 
مباشر

"اللجنة العسكرية الليبية المشتركة": الاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب

أخبار العالم العربي

Reuters COSTAS BALTAS
علم ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r21v

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن توصلها لاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، داعية السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت.

وقالت اللجنة في بيان لها: "اتفقنا على خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد".

إقرأ المزيد
ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تدعو الحكومة إلى دعم وقف إطلاق النار بشكل فوري
ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تدعو الحكومة إلى دعم وقف إطلاق النار بشكل فوري

وأضافت "نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتجميد أي اتفاق مع أي دولة كانت".

وأشارت إلى أنها "تحمل ملتقى الحوار أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حال فشل الملتقى في وضع قاعدة لانتخابات ديسمبر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا