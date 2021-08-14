"اللجنة العسكرية الليبية المشتركة": الاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن توصلها لاتفاق على خطة عاجلة لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، داعية السلطات السياسية لتجميد أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت.

وقالت اللجنة في بيان لها: "اتفقنا على خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد".

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وأضافت "نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بتجميد أي اتفاق مع أي دولة كانت".

وأشارت إلى أنها "تحمل ملتقى الحوار أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حال فشل الملتقى في وضع قاعدة لانتخابات ديسمبر".

المصدر: RT